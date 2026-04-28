Melisa Döngel’den Bomba Evlilik İtirafı

Ekranların sevilen yüzlerinden Melisa Döngel, verdiği kısa aranın ardından yeni projelerle dönmeye hazırlanırken özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Yeni sezon öncesi dinlenme sürecinde olan başarılı oyuncu, hayatındaki önceliklerin değiştiğini ve artık aile kurmaya daha sıcak baktığını dile getirdi.

"Bu Yaz Tatil İstemiyorum"

Bir süredir projelerine ara vererek kendi kabuğuna çekildiğini belirten Döngel, bu dönemi bir "arınma süreci" olarak nitelendirdi. Gelecek planlarından bahseden ünlü oyuncu, bu yıl yaz tatili yapmak yerine çalışmayı tercih ettiğini söyledi. "Okuduğum birkaç proje var" diyen Melisa Döngel, ekranlara dönmek için gün saydığının müjdesini verdi.

"Galiba Artık Evlilik İstiyorum"

Özel hayatına dair sorulan soruları büyük bir içtenlikle yanıtlayan 26 yaşındaki oyuncu, evlilik konusundaki fikrinin değiştiğini şu sözlerle ifade etti:

“Keşke hayatımda biri olsa ama artık nasibimi zorlamamayı tercih ediyorum. Hiç pişman olduğum bir ilişki yaşamadım. Yaşımız ilerliyor... Galiba artık evlilik istiyorum ama hayırlısı.”

Nasibini Zamana Bıraktı

Geçmiş ilişkilerine dair hiçbir pişmanlık duymadığını belirten Döngel, aşk hayatında artık daha dingin bir beklenti içerisinde. Hayatında şu an kimsenin olmadığını ancak doğru kişiyi beklediğini vurgulayan oyuncu, "nasibini zorlamama" kararı alarak hayatın doğal akışına güvendiğini belirtti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu açıklamalar, hayranları tarafından "Melisa evliliğe yeşil ışık yaktı" şeklinde yorumlandı.