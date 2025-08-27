Melisa Döngel’den aşk itirafı: “Tatilde bitti”

Melisa Döngel, aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Tatilde biten ilişkisini anlattı ve kariyerine odaklandığını söyledi.

Melisa Döngel’den aşk itirafı: “Tatilde bitti”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2025 10:03

Güzel oyuncu Melisa Döngel, Beyoğlu’nda arkadaşlarıyla buluştuğu sırada basın mensuplarına özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Kısa süreli bir ilişki yaşadığını belirten Döngel, birlikteliğinin tatilde sona erdiğini söyledi.

Kariyerine odaklandı

Yeni sezona hazırlık sürecinde olduğunu dile getiren Melisa Döngel, yaz aylarını hem çalışarak hem de tatil yaparak geçirdiğini ifade etti. Ünlü oyuncu, “Eylül ayına kadar boşum. Zaten artık çok az kaldı. Sonrasında yeniden çalışmaya başlayacağım. Yurt dışına gideceğim. Türkiye’yi temsil edeceğim projeler üzerinde çalışıyorum. İnşallah güzel bir sezon olacak” sözleriyle heyecanını paylaştı.

“Artık yalnızım” açıklaması

Gazetecilerin, “Tatilde yalnız mıydınız?” sorusuna içtenlikle yanıt veren Döngel, “Hayır, yalnız değildim. Ama orada kaldı, ayrıldım. Şu an ilişkim yok. Kısmet neyse o oluyor, ben artık kariyerime odaklandım” dedi. Oyuncunun bu açıklaması, aşk hayatındaki kısa süreli birlikteliğin tatilde son bulduğunu gözler önüne serdi.

