Melisa Döngel ve Sergen Yalçın aşkı sürpriz ziyaretlerle gündemde

Ünlü oyuncu Melisa Döngel'in aşk hayatı, son günlerde merak konusu oldu. "Sen Çal Kapımı", "Aşk Mantık İntikam" ve "Aşk Taktikleri" gibi dizilerde rol alan 24 yaşındaki oyuncu, iddialara göre eski sevgilisi Sergen Yalçın ile tekrar bir araya gelmiş olabilir.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Melisa Döngel'i görmek için günübirlik İstanbul'a geldiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftin ilişkilerini sadece yakın çevrelerine açıkladığı ve gözlerden uzak restoranları tercih ettiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz bayram tatilinde Alaçatı'da bir araya geldikleri iddia edilen çift arasında ise dikkat çeken bir detay var: Melisa Döngel ile Sergen Yalçın arasında tam 27 yaş fark bulunuyor.

Sergen Yalçın'ın, Antalyaspor'un maçı ve idmanı olmadığı günlerde İstanbul'a gelerek Melisa Döngel ile zaman geçirdiği öne sürülüyor. Ancak her iki taraf da bu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmış değil.