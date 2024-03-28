Melisa Döngel ve Sergen Yalçın aşkı sürpriz ziyaretlerle gündemde

24 yaşındaki ünlü oyuncu Melisa Döngel, "Sen Çal Kapımı", "Aşk Mantık İntikam" ve "Aşk Taktikleri" gibi dizilerde rol almasıyla tanınıyor. Son günlerde ise aşk hayatıyla gündeme gelmiş durumda. Öne sürülen iddialara göre, eski sevgililerden Sergen Yalçın'ın, Melisa Döngel'i ziyaret etmek için kilometrelerce yol kat ederek İstanbul'a geldiği konuşuluyor.

Melisa Döngel ve Sergen Yalçın aşkı sürpriz ziyaretlerle gündemde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-03-2024 19:00

Ünlü oyuncu Melisa Döngel'in aşk hayatı, son günlerde merak konusu oldu. "Sen Çal Kapımı", "Aşk Mantık İntikam" ve "Aşk Taktikleri" gibi dizilerde rol alan 24 yaşındaki oyuncu, iddialara göre eski sevgilisi Sergen Yalçın ile tekrar bir araya gelmiş olabilir.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Melisa Döngel'i görmek için günübirlik İstanbul'a geldiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftin ilişkilerini sadece yakın çevrelerine açıkladığı ve gözlerden uzak restoranları tercih ettiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz bayram tatilinde Alaçatı'da bir araya geldikleri iddia edilen çift arasında ise dikkat çeken bir detay var: Melisa Döngel ile Sergen Yalçın arasında tam 27 yaş fark bulunuyor.

Sergen Yalçın'ın, Antalyaspor'un maçı ve idmanı olmadığı günlerde İstanbul'a gelerek Melisa Döngel ile zaman geçirdiği öne sürülüyor. Ancak her iki taraf da bu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmış değil.

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