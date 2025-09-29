Melisa Döngel Monako Tatilinden Paylaşımlarıyla Sosyal Medyayı Salladı

Melisa Döngel Monako’da Tatil Keyfi Yapıyor

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, yoğun iş temposunun ardından soluğu Monako’da aldı. Yakın arkadaşıyla birlikte yurt dışında tatile çıkan Döngel, keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Aktif paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Melisa Döngel, tatilinden yayımladığı karelerle hayranlarının ilgisini bir kez daha üzerine çekti. Monako’nun renkli sokaklarında dolaşan ve masmavi denizinde serinleyen oyuncunun pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Siyah ve Beyaz Kalplerle Süsledi

Yaklaşık 4 milyon takipçisi bulunan Melisa Döngel, paylaşımlarına siyah ve beyaz kalp emojileri ekleyerek tatil keyfini daha da samimi bir şekilde yansıttı. Fotoğraflarına gelen yorumlarda “Tatiline bayıldık”, “Enerjine hayranız” gibi ifadeler dikkat çekti.

Tatili Magazin Gündeminde

Her adımıyla magazin dünyasında konuşulan Melisa Döngel, bu kez de Monako tatili ile gündem oldu. Oyuncunun sosyal medya paylaşımları sadece takipçileri arasında değil, aynı zamanda magazin basınında da geniş yankı buldu.