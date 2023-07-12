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Gecce Magazin Haberleri
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Melisa Döngel makyajsız fotoğraflarını paylaştı: "Estetiği hayır"

Melisa Döngel, sıfır makyaj haliyle yaptığı paylaşımlarına ''Estetiğe hayır'' notunu düştü.

Melisa Döngel makyajsız fotoğraflarını paylaştı:
Yayın Tarihi : 2023-07-12 09:42

Başarılı oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabında paylaştığı makyajsız fotoğraflarıyla büyük bir ilgi odağı haline geldi. Döngel'in sıfır makyajla objektif karşısına geçtiği bu kareler, takipçilerinden büyük övgüler aldı. Ünlü oyuncu, "Estetiğe hayır" notuyla paylaştığı doğal güzellik vurgulu fotoğraflarının altına takipçilerinden gelen yorumlarla sevgi seliyle karşılaştı.

Takipçileri, Melisa Döngel'in makyajsız halini görüp doğal güzelliğine hayran kaldıklarını belirttiler. Birçok yorumda, Döngel'in mankenlik yapması gerektiği, her halinin çok güzel olduğu ve makyajsız güzel görünebilmenin büyük bir başarı olduğu ifade edildi. Ayrıca, takipçileri Döngel'in doğal güzelliğine sahip olmanın herkes için mümkün olmadığını ve onun şanslı olduğunu dile getirdiler.

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