Melisa Döngel Aşka Kapılarını Kapatmadı: “Daha Gencim”

Genç oyuncu Melisa Döngel, geçtiğimiz gün 26 yaşına girdi. Bir markanın lansman etkinliğine katılan ve Madrid seyahatine çıkan Döngel, havalimanında samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında çıkan aşk haberlerine değinen güzel oyuncu, “Aşka kapılarımı kapatmadım, daha gencim” sözleriyle dikkat çekti.

Melisa Döngel’den Aşk Açıklaması

Yaz aylarında Samir Balkan ile aşk yaşayan fakat yollarını ayıran Döngel, mikrofonlara konuştu. Oyuncu, ilişkilerle ilgili düşüncelerini,

“İnsanlar bir şeyleri yaşıyor, deneyimliyor. Kimileri uyuşuyor, kimileri uyuşmuyor. Ben de bana uyuşan bir insan arıyorum. Daha gencim canım, bulurum herhalde. Bazen hayat, ne yapalım… Önümüze bakacağız.” sözleriyle dile getirdi.

Madrid’e Yerleşme Planı Yok

Etkinlik için Madrid’e giden Döngel’e, “Yerleşmeyi düşünüyor musunuz?” sorusu da yöneltildi. Ünlü oyuncu, “Ben ülkemi bırakmam, ülkemi çok seviyorum.” yanıtıyla Türkiye’den vazgeçmeyeceğini belirtti.

Dizi ve Projeleriyle Gündemde

‘Arka Sokaklar’, ‘Sen Çal Kapımı’, ‘Sadakatsiz’ ve ‘Kirli Sepeti’ gibi yapımlarda rol alan Döngel, son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde adından sıkça söz ettiriyor.