Melisa Aslı Pamuk’tan hamilelik pozu: Belirginleşen karnıyla dikkat çekti

Paris’te sürpriz bir kararla futbolcu Yusuf Yazıcı ile dünyaevine giren tescilli güzel Melisa Aslı Pamuk, anne olmaya hazırlanıyor. Bebek beklediği ortaya çıkan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti.

Belirginleşen karnıyla ilk kez bir paylaşım yapan Melisa Aslı Pamuk, doğal güzelliği ve sade tarzıyla beğeni topladı. Takipçileri tarafından “Anne adayı güzelliği” yorumları alan oyuncu, paylaşımıyla hayranlarını sevindirdi.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti, bebek haberleriyle mutluluklarını sosyal medyada da yansıtarak gündem olmaya devam ediyor. Pamuk’un hayranları, güzel oyuncunun anne adaylığı sürecindeki paylaşımlarını heyecanla takip ediyor.