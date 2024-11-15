Melisa Aslı Pamuk’tan hamilelik pozu: Belirginleşen karnıyla dikkat çekti

Geçtiğimiz aylarda Paris'te sürpriz bir şekilde dünyaevine giren tescilli güzel Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı'nın bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Mutlu çift, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları yeni fotoğraflarla bebek heyecanını takipçileriyle paylaştı.

Melisa Aslı Pamuk’tan hamilelik pozu: Belirginleşen karnıyla dikkat çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-11-2024 10:28

Paris’te sürpriz bir kararla futbolcu Yusuf Yazıcı ile dünyaevine giren tescilli güzel Melisa Aslı Pamuk, anne olmaya hazırlanıyor. Bebek beklediği ortaya çıkan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti.

Belirginleşen karnıyla ilk kez bir paylaşım yapan Melisa Aslı Pamuk, doğal güzelliği ve sade tarzıyla beğeni topladı. Takipçileri tarafından “Anne adayı güzelliği” yorumları alan oyuncu, paylaşımıyla hayranlarını sevindirdi.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti, bebek haberleriyle mutluluklarını sosyal medyada da yansıtarak gündem olmaya devam ediyor. Pamuk’un hayranları, güzel oyuncunun anne adaylığı sürecindeki paylaşımlarını heyecanla takip ediyor.

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