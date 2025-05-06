Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın Oğulları Mylan İlk Kez Görüldü

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı’nın oğlu Mylan ilk kez görüldü. Şampiyonluk kutlamasında aile pozu sosyal medyayı salladı.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın Oğulları Mylan İlk Kez Görüldü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-05-2025 14:58

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, üç aydır gizledikleri bebeklerini sonunda gösterdi. Ünlü çift, oğulları Mylan’ın yüzünü ilk kez sosyal medyada paylaştı. Paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Şampiyonluk Kupasıyla İlk Aile Pozu

2024 Mayıs’ında Paris’te evlenen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, 29 Ocak 2025’te oğulları Mylan’ı kucaklarına aldı. Çift, bebeklerinin yüzünü şimdiye dek gizli tutmuştu. Ancak bu kural dün akşam Olympiakos’un şampiyonluk kutlamasıyla birlikte bozuldu.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ilk sezonunda formasını giydiği Yunanistan takımı Olympiakos ile şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu tarihi gecede eşi Melisa Aslı Pamuk ve üç aylık oğlu Mylan da sahnedeydi. Yazıcı, kupayı kaldırırken Mylan da kucaktaydı. O kareler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal Medyada Mylan Rüzgarı

Yusuf Yazıcı, eşi ve oğluyla birlikte kutlama anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraflarda Mylan’ın yüzü ilk kez net bir şekilde görüldü. Minik Mylan’ın sevimliliği takipçilerin gözünden kaçmadı. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Pamuk-Yazıcı çifti, uzun süre özel hayatlarını göz önünden uzak tutmayı tercih etmişti. Ancak şampiyonluk anı, bu kararı değiştiren bir dönüm noktası oldu.

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