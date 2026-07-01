Hastane Odasından Sahneye! Resul Dindar Gölcük'te Karadeniz Fırtınası Estirdі!

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dindar sağlık sorunlarına rağmen Gölcük konserine çıktı.

Hastane Odasından Sahneye! Resul Dindar Gölcük'te Karadeniz Fırtınası Estirdі!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-07-2026 17:08

Resul Dindar profesyonelliğin ve hayran sevgisinin ne demek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen Yaza Merhaba Festivali kapsamında sahne alması beklenen ancak konser öncesi ani bir sağlık sorunu yaşayarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı hayranlarını yarı yolda bırakmadı.

Tedavisinin hemen ardından hastaneden çıkar çıkmaz doğruca konser alanına koşan Dindar yaşadığı sağlık problemine meydan okuyan performansıyla binlerce müzikseveri kendine bir kez daha hayran bıraktı.

Yeni Hit Benim Sevdam İçin Dev Koro!

Gölcük'ü dolduran binlerce coşkulu hayranın karşısına muazzam bir enerjiyle çıkan Resul Dindar gecenin en büyük sürprizine de burada imza attı. Sanatçı merakla beklenen yepyeni şarkısı Benim Sevdam'ı ilk kez bu sahnede canlı olarak seslendirdi.


Resul Dindar Sahnesinde Bir İlk

Yaklaşık iki saat boyunca kesintisiz bir şekilde sahnede kalan ve Karadeniz fırtınası estiren ünlü isim kariyerinde de bir ilki gerçekleştirdi. Sahne şovunu büyüten Dindar ilk kez özel bir dansçı ekibiyle birlikte performans sergileyerek izleyicilere görsel bir şölen sundu.

Konserin bir diğer unutulmaz anı ise sahnede yaşanan canlı bağlantı oldu. Pop müziğin güçlü kadın vokallerinden Merve Özbey'le görüntülü telefon bağlantısı gerçekleştiren Resul Dindar, Özbey'in ikonikleşen şarkısı Yaramızda Kalsın'ı Gölcük'ü dolduran binlerce kişilik dev koroyla birlikte seslendirdi. Hastaneden sahneye uzanan bu fedakarlık dolu gece Gölcük halkının muazzam alkışları ve Resul Dindar'ın hafızalardan silinmeyecek sahne duruşuyla yaza damgasını vuran en özel festival anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

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