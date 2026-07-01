Aşkın Belgesi Instagram'da! Mert Demir'den Serenay Sarıkaya'ya Romantik Doğum Günü Jestі!

Ünlü müzisyen Mert Demir sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın doğum gününü Instagram'dan paylaştığı kalpli bir fotoğrafla kutladı.

Aşkın Belgesi Instagram'da! Mert Demir'den Serenay Sarıkaya'ya Romantik Doğum Günü Jestі!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-07-2026 17:34

Müzik dünyasında fırtınalar estiren, kendine has tarzı ve hit şarkılarıyla adından söz ettiren Mert Demir'le Türk sinema ve televizyon dünyasının her adımı olay olan oyuncusu Serenay Sarıkaya aşkı romantik bir paylaşımla bir kez daha dijital dünyayı salladı. Uzun süredir magazin basınının ve hayranlarının yakın markajında olan popüler çift bu kez çok özel bir kutlama için bir araya geldi.

Yakışıklı müzisyen Mert Demir, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı ilan-ı aşk niteliğindeki o çok konuşulan paylaşımla kutladı.

Tek Bir Kalp Yetti

İlişkilerini gözlerden uzak ama bir o kadar da dolu dizgin yaşamayı tercih eden ünlü ikili bu kez kural bozdu. Mert Demiri Instagram hesabının hikaye bölümünden sevgilisi Serenay Sarıkaya'yla birlikte çekildikleri aşk dolu ve son derece doğal bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Mert Demir, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın doğum gününe özel olarak Instagram hesabından romantik bir paylaşımda bulundu. Birlikte çekildikleri samimi bir fotoğrafı yayınlayan ünlü müzisyen gönderiye uzun cümleler yerine sadece tek bir kırmızı kalp emojisi ekleyerek aşkını çabasız ve net bir şekilde ilan etti.

İnternet Dünyasında "Serenay ve Mert" Fırtınası!

Mert Demir'in bu romantik jesti ve ikilinin yan yana durduğu o büyüleyici kare, internet dünyasına düşer düşmez başta X (Twitter) ve Instagram magazin sayfaları olmak üzere tüm platformlarda adeta bir çalkantı yarattı. Birbirlerinin enerjisini yukarı taşıyan ve her paylaşımlarıyla trend listelerinin zirvesine oturan çifte dünyanın dört bir yanındaki hayranlarından tebrik ve beğeni mesajları çığ gibi büyüdü.

Benzer Haberler
Hastane Odasından Sahneye! Resul Dindar Gölcük'te Karadeniz Fırtınası Estirdі! Hastane Odasından Sahneye! Resul Dindar Gölcük'te Karadeniz Fırtınası Estirdі!
Beklenen İtiraf Fotoğrafla Geldi! Çağla Boz ve Sefo Aşklarını Sosyal Medyadan İlan Ettі! Beklenen İtiraf Fotoğrafla Geldi! Çağla Boz ve Sefo Aşklarını Sosyal Medyadan İlan Ettі!
Cinsiyet Geçişi Sonrası Elliot Page'in Karın Kasları Sosyal Medyayı Salladı Cinsiyet Geçişi Sonrası Elliot Page'in Karın Kasları Sosyal Medyayı Salladı
Melisa Aslı Pamuk Sınırları Çizdi! Melisa Aslı Pamuk Sınırları Çizdi! "Eşimin Karşı Cinsten Yakın Arkadaşı Olamaz!"
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 4. Sezon Setinden İlk Kareler Geldi Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 4. Sezon Setinden İlk Kareler Geldi
Erkan Kolçak Köstendil'in Yıllardır Beklenen Alt Üst Filmi Rafa Kaldırıldı Erkan Kolçak Köstendil'in Yıllardır Beklenen Alt Üst Filmi Rafa Kaldırıldı
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!
  • 29-06-2026 14:05

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!

Deniz Kenarında Sümeyye Aydoğan Rüzgarı! Doğal Güzelliğiyle Büyüledi
  • 25-06-2026 15:30

Deniz Kenarında Sümeyye Aydoğan Rüzgarı! Doğal Güzelliğiyle Büyüledi

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı
  • 29-06-2026 11:45

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı

Yasemin Kay Allen Bodrum'da Adrenalin Tarzını Konuşturdu!
  • 26-06-2026 09:51

Yasemin Kay Allen Bodrum'da Adrenalin Tarzını Konuşturdu!

Soner Arıca'dan Dayısı Kadir İnanır'a Yürek Burkan Veda:
  • 27-06-2026 11:55

Soner Arıca'dan Dayısı Kadir İnanır'a Yürek Burkan Veda: "Anılarımız Film Gibi Akacak..."