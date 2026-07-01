Aşkın Belgesi Instagram'da! Mert Demir'den Serenay Sarıkaya'ya Romantik Doğum Günü Jestі!

Müzik dünyasında fırtınalar estiren, kendine has tarzı ve hit şarkılarıyla adından söz ettiren Mert Demir'le Türk sinema ve televizyon dünyasının her adımı olay olan oyuncusu Serenay Sarıkaya aşkı romantik bir paylaşımla bir kez daha dijital dünyayı salladı. Uzun süredir magazin basınının ve hayranlarının yakın markajında olan popüler çift bu kez çok özel bir kutlama için bir araya geldi.

Yakışıklı müzisyen Mert Demir, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı ilan-ı aşk niteliğindeki o çok konuşulan paylaşımla kutladı.

Tek Bir Kalp Yetti

İlişkilerini gözlerden uzak ama bir o kadar da dolu dizgin yaşamayı tercih eden ünlü ikili bu kez kural bozdu. Mert Demiri Instagram hesabının hikaye bölümünden sevgilisi Serenay Sarıkaya'yla birlikte çekildikleri aşk dolu ve son derece doğal bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Mert Demir, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın doğum gününe özel olarak Instagram hesabından romantik bir paylaşımda bulundu. Birlikte çekildikleri samimi bir fotoğrafı yayınlayan ünlü müzisyen gönderiye uzun cümleler yerine sadece tek bir kırmızı kalp emojisi ekleyerek aşkını çabasız ve net bir şekilde ilan etti.

İnternet Dünyasında "Serenay ve Mert" Fırtınası!

Mert Demir'in bu romantik jesti ve ikilinin yan yana durduğu o büyüleyici kare, internet dünyasına düşer düşmez başta X (Twitter) ve Instagram magazin sayfaları olmak üzere tüm platformlarda adeta bir çalkantı yarattı. Birbirlerinin enerjisini yukarı taşıyan ve her paylaşımlarıyla trend listelerinin zirvesine oturan çifte dünyanın dört bir yanındaki hayranlarından tebrik ve beğeni mesajları çığ gibi büyüdü.