Cinsiyet Geçişi Sonrası Elliot Page'in Karın Kasları Sosyal Medyayı Salladı

2020'de cinsiyet geçişini açıklayan Oscar adayı oyuncu Elliot Page boks ringinden paylaştığı üstsüz antrenman pozu ve belirgin karın kaslarıyla sosyal medyayı salladı.

Cinsiyet Geçişi Sonrası Elliot Page'in Karın Kasları Sosyal Medyayı Salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-07-2026 16:34

Hollywood'un en cesur ve yetenekli isimlerinden biri olan rol aldığı projelerdeki muazzam performanslarıyla kitleleri peşinden sürükleyen Oscar adayı ünlü oyuncu Elliot Page sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dijital dünyada adeta bir fırtına kopardı. 2020 yılında cinsiyet geçiş sürecini tamamlayarak yeni kimliğini tüm dünyaya büyük bir açık yüreklilikle ilan eden yıldız oyuncu bu kez spor salonundan paylaştığı iddialı karelerle çabasız disiplinini ve göz alıcı değişimini gözler önüne serdi.

Yoğun geçen boks antrenmanının ardından ringde verdiği üstsüz poz oyuncunun yıllar içindeki fiziksel ve zihinsel evriminin en somut kanıtı olarak magazin ve sinema dünyasının zirvesine yerleşti.

Ringde Karın Kasları Şov!

Şimdilerde 39 yaşında olan başarılı aktör Elliot Page bu hafta gerçekleştirdiği yüksek tempolu boks antrenmanından peş peşe kareler yayınladı. Boks ringinin içinde üzerinde gömlek olmadan objektif karşısına geçen Page'in jilet gibi keskin belirgin karın kasları ve muazzam fit fiziği hayranlarının gözünden kaçmadı. Kendine has tarzı ve fit görünümüyle yıllara meydan okuyan ünlü oyuncunun bu iddialı paylaşımı Instagram ve X (Twitter) platformlarında dakikalar içinde yüz binlerce beğeni alarak küresel çapta bir ilgi odağı haline geldi.

Cinsiyet değiştirerek 2020 yılında yeni kimliğini açıklayan Oscar adayı oyuncu Elliot Page boks ringinde gömleksiz verdiği pozla belirgin karın kaslarını ve fit fiziğini sergiledi. Oyuncunun bu güçlü paylaşımı kısa sürede sosyal medyada hayranlarından ve sinema dünyasından büyük ilgi gördü.

"Boks Benim İçin Artık Bir Yaşam Tarzı"

Fiziksel değişimiyle olduğu kadar hayata karşı güçlü duruşuyla da ilham veren Elliot Page boks sporunun kendisine sadece bedensel bir form kazandırmadığını, aynı zamanda ruhunu da iyileştirdiğini itiraf etti. Boksa olan tutkusunu çabasız ve samimi bir dille özetleyen ünlü oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Boks yapmak günün tüm stresini ve yoğunluğunu üzerimden atmama inanılmaz yardımcı oluyor. Beni sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da her geçen gün daha çok güçlendiriyor. Boks artık benim günlük yaşamımın vazgeçilmez ve en önemli parçalarından biri haline geldi."

 

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