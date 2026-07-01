Beklenen İtiraf Fotoğrafla Geldi! Çağla Boz ve Sefo Aşklarını Sosyal Medyadan İlan Ettі!

Sefo'yla ekranların duru güzelliği ve yükselen yıldızı Çağla Boz cephesinden kalpleri eritecek ilan-ı aşk haberi geldi! Geçtiğimiz aylarda Bodrum koylarında birlikte objektiflere takılan ve aşk dedikodularının fitilini ateşleyen ünlü ikili gizemli duruşlarını bozarak ilişkilerini resmiyete döktü.

Sefo'nun geçtiğimiz hafta basın mensuplarına verdiği o çok konuşulan yeşil ışığın ardından bu kez hamle güzel oyuncudan geldi ve sosyal medya adeta çalkalandı.

Tanıma Süreci Sosyal Medyada İlana Dönüştü!

İlişkilerinin ilk sinyallerini verirken temkinli davranmayı tercih eden Sefo geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen aşk sorularına muazzam bir dürüstlükle "Birbirimizi tanıma sürecindeyiz" yanıtını vermiş ve iddiaları bir anlamda doğrulamıştı. Rap dünyasının popüler isminin bu yapıcı açıklamasından hemen sonra Çağla Boz aralarındaki çekimi ve mutluluğu gözler önüne seren hamleyi yaptı.

Boz, Sefo'yla birlikte çekilmiş aşk dolu karelerini ilk kez şahsi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Çiftin son derece neşeli ve samimi hallerinin yansıdığı bu ilk albüm magazin dünyasında resmi bir "aşk ilanı" olarak kayıtlara geçti.



Sosyal Medya Yılın Çiftini Bağrına Bastı!

Çağla Boz'un Instagram hesabından paylaştığı o romantik ve çabasız sahneler internet dünyasına düşer düşmez başta X (Twitter) olmak üzere tüm platformlarda en çok konuşulanlar listesine girdi. Birbirlerine olan tarz uyumları ve yüksek enerjileriyle dikkat çeken çiçeği burnunda çifte dünyanın dört bir yanındaki hayranlarından tebrik mesajları yağdı.