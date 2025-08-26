Melisa Aslı Pamuk: Oğlumla Sadece Flemenkçe ve İngilizce Konuşuyorum

Annelik Sürecini Samimi Şekilde Anlattı

2024 yılında milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bu yıl anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Güzel oyuncu, oğluyla sosyal medyada sık sık paylaşımlar yaparak hayranlarının ilgisini çekiyor. Son olarak takipçileriyle gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde, hamilelik sürecini, annelik deneyimini ve geleceğe dair planlarını içtenlikle paylaştı.

32 Kilo Aldığını İtiraf Etti

Takipçilerinden gelen “Hamilelik sırasında çok kilo aldın mı?” sorusuna samimiyetle yanıt veren Melisa Aslı Pamuk, “Hazır mısınız? 32 kilo aldım! Çok şişkin hissediyordum. Çoğunu verdim, hâlâ yaklaşık 8 kilo kaldı. Spor yapmadım, diyet de uygulamadım. Büyük iştahım yoktu ve uykusuz gecelerle bebeğimle ilgilenmem sayesinde kilolarımı verdim” ifadelerini kullandı. Oyuncunun bu açıklaması, annelerin yaşadığı benzer süreçlere ışık tuttu.

Oyuncu Olmasaydı Psikolog Olacaktı

Ünlü oyuncu, hayranlarının yönelttiği “Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?” sorusuna da içtenlikle cevap verdi. Melisa Aslı Pamuk, psikolojiye olan ilgisini dile getirerek, “Psikolog olurdum. Zaten çok istiyordum. Online açık eğitimle yurt dışında bir bölümünü tamamladım” sözleriyle eğitim hayatına dair önemli bir detayı da paylaştı.

Oğluna İki Yabancı Dil Öğretiyor

Soru-cevap etkinliğinin en dikkat çeken noktalarından biri ise dil konusu oldu. “Çocuğunuza Flemenkçe öğretir misiniz?” sorusuna açıklık getiren Melisa Aslı Pamuk, “Evet kesinlikle. Ben de sadece onunla Flemenkçe ve İngilizce konuşuyorum. Türkçeyi babasından ve ailenin geri kalanından öğreniyor” dedi. Oyuncunun bu tercihi, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Sosyal Medyada Yoğun İlgi

Samimi açıklamalarıyla gündem olan Melisa Aslı Pamuk, annelik yolculuğunu doğal haliyle paylaşmaya devam ediyor. Özellikle oğluyla ilgili yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alarak geniş yankı uyandırıyor.