Melisa Aslı Pamuk Oğlu Mylan’la Yeni Paylaşım Yaptı

Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımıyla takipçilerini mest etti. Oğlu Mylan ile birlikte çekildiği kareyi hayranlarının beğenisine sunan Pamuk, annelik coşkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı’nın Mutlu Evliliği

Başarılı oyuncu, 2024 yılının Mayıs ayında futbolcu Yusuf Yazıcı ile Paris’te dünyaevine girmişti. Nikâhın ardından kısa bir süre içinde bebek müjdesini açıklayan çift, geçtiğimiz aylarda oğulları Mylan’ı kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. Çiftin bu mutlu anları, hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Oğlu Mylan ile Paylaştığı Kare Göz Doldurdu

Annelik heyecanını dolu dolu yaşayan Melisa Aslı Pamuk, doğumun ardından zaman zaman oğluyla birlikte fotoğraflar paylaşıyor. Son olarak Mylan ile verdiği samimi poz, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Paylaşımına binlerce beğeni ve sevgi dolu yorum geldi.

Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu

Güzel oyuncu, hem doğal güzelliği hem de annelik enerjisiyle hayranlarının kalbini kazandı. Melisa Aslı Pamuk’un oğlu Mylan ile verdiği her poz, sosyal medyada gündem yaratıyor. Yusuf Yazıcı ile mutlu aile hayatını sürdüren oyuncu, bu paylaşımıyla da ne kadar huzurlu ve mutlu olduğunu bir kez daha gösterdi.