Melisa Aslı Pamuk, İsmail Hacıoğlu'na engeli bastı!

"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin başrol oyuncularından Melisa Aslı Pamuk ile İsmail Hacıoğlu arasında gerilim yaşanıyor. Melisa Aslı Pamuk, filmin galasına katılmamasının ardından partneri İsmail Hacıoğlu'nun sosyal medyada yaptığı eleştirilere tepki göstererek Hacıoğlu'nu Instagram hesabından engelledi.

İsmail Hacıoğlu, Cem Karaca karakterine hayat verdiği film galasında Melisa Aslı Pamuk'un katılmamasıyla ilgili sorulara, Fransa'da tatilde olduğunu belirterek, "Yani Fransa'ya 'mülteci' olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" şeklinde bir cevap vermişti.

Bu eleştiri üzerine Melisa Aslı Pamuk, partnerini sosyal medya hesabından engelledi. Filmin galasına katılmayan Pamuk'un bu adımı, ilişkilerindeki gerilimi yansıtan bir gelişme olarak dikkat çekiyor.