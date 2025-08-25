Melisa Aslı Pamuk: “Hamilelikte 32 Kilo Aldım, 8 Kilo Kaldı”

Melisa Aslı Pamuk İlk Kez Anne Oldu

Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz yıl futbolcu Yusuf Yazıcı ile Paris’te nikâh masasına oturmuştu. Mutlu çift, evliliklerinin ardından kısa bir süre sonra bebek müjdesi vermişti. Pamuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamileliğini “Hot mom alert” notuyla duyurmuştu.

29 Ocak’ta Oğlunu Kucağına Aldı

Ünlü çift, 29 Ocak’ta ilk bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Oğulları Mylan’ın doğumuyla anne-baba olmanın heyecanını tadan çift, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme geldi.

Sosyal Medyada Samimi Açıklama

Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz günlerde Instagram’da takipçilerinin sorularını yanıtladı. Annelik süreci, doğum sonrası değişimi ve özel hayatıyla ilgili merak edilenleri paylaşan oyuncu, kilo süreciyle ilgili soruya da samimiyetle yanıt verdi.

“32 Kilo Aldım, 8 Kilo Kaldı”

Pamuk, hamileliği boyunca tam 32 kilo aldığını belirtti. Ardından şu ifadeleri kullandı:

“Çoğu kilomu verdim, sanırım 8 kilo kaldı. Egzersiz yapmadım, diyet yapmadım. Sadece iştahım yoktu ve oğlum Mylan’la ilgilenmekten kilolarımı verdim.”

Hayranlarından Büyük Destek

Oyuncunun içten açıklamaları hayranlarından yoğun ilgi gördü. Takipçileri, Pamuk’un hem annelik yolculuğunu hem de doğum sonrası sürecini doğal bir şekilde paylaşmasını takdir etti.