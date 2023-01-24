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Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz ile ilgili sessizliğini bozdu

Alperen Duymaz’ın beraber başrolü üstlendiği 'Ego' isimli dizinin setinde Melisa Aslı Pamuk ile tartıştığını iddia edilmişti. Alperen Duymaz, çıkan iddiaları doğrulamış ve tartışmanın perde arkasını anlatmıştı. Melisa Aslı Pamuk ise yaşananlarla ilgili şimdiye dek hiç konuşmamıştı. Ve Pamuk da yaşadıkları tartışma hakkında sessizliğini bozdu. İşte o açıklamalar...

Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz ile ilgili sessizliğini bozdu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 24-01-2023 11:05

Melisa Aslı Pamuk ile Alperen Duymaz'ın birlikte rol aldıkları 'Ego' isimli dizinin setinde tartıştıkları iddiası magazin sayfalarında gündeme gelmişti. Olayın basına yansımasından bir süre sonra Duymaz bir açıklama yaparak çıkan haberleri doğrulamıştı.

Melisa Aslı Pamuk'un sete sürekli geç geldiğini söyleyen yakışıklı oyuncu, bu durumun sebebini kendisine sorduğunu ve ünlü oyuncunun kendisine küfrettikten sonra seti terk ettiğini söylemişti.
 

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Süreç boyunca sessizliğini koruyan Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz günlerde TV100'e verdiği röportajla sessizliğini bozdu. Ufak bir gerginlik yaşadıklarını belirten güzel oyuncu; setlerde böyle şeylerin hep olduğunu, aralarında yaşanan olayın olduğundan da büyük lanse edildiğini söyledi. Bazen 18 saat çalıştıklarını ve bu gerginliklerin normal olduğunu ekleyen Pamuk, Alperen Duymaz’la arkadaşlığının sorunsuz devam ettiğini de belirtti.

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