Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz ile ilgili sessizliğini bozdu

Melisa Aslı Pamuk ile Alperen Duymaz'ın birlikte rol aldıkları 'Ego' isimli dizinin setinde tartıştıkları iddiası magazin sayfalarında gündeme gelmişti. Olayın basına yansımasından bir süre sonra Duymaz bir açıklama yaparak çıkan haberleri doğrulamıştı.



Melisa Aslı Pamuk'un sete sürekli geç geldiğini söyleyen yakışıklı oyuncu, bu durumun sebebini kendisine sorduğunu ve ünlü oyuncunun kendisine küfrettikten sonra seti terk ettiğini söylemişti.



SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Süreç boyunca sessizliğini koruyan Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz günlerde TV100'e verdiği röportajla sessizliğini bozdu. Ufak bir gerginlik yaşadıklarını belirten güzel oyuncu; setlerde böyle şeylerin hep olduğunu, aralarında yaşanan olayın olduğundan da büyük lanse edildiğini söyledi. Bazen 18 saat çalıştıklarını ve bu gerginliklerin normal olduğunu ekleyen Pamuk, Alperen Duymaz’la arkadaşlığının sorunsuz devam ettiğini de belirtti.