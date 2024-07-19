Melis Sezen'in kırmızı bikinili pozları olay oldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Melis Sezen, tatil fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor. Güzel oyuncu, bu kez kırmızı bikinisiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Sezen'in Instagram'a yüklediği bu yeni fotoğraflar, kısa sürede büyük ilgi gördü. Fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

Takipçileri, Sezen'in hem güzelliğine hem de tarzına övgüler yağdırdı. Sosyal medyada sık sık paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Melis Sezen, hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.