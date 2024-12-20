Melis Sezen'in gala tarzı sosyal medyayı salladı

Yapımcılığını Kunay Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Onur Ünlü’nün yaptığı ve başrollerini Kerem Bürsin ile Melis Sezen’in paylaştığı “Şımarık” filminin galası büyük bir ilgiyle gerçekleşti.

Sanat ve medya dünyasından birçok ünlü ismin akın ettiği galada, filmin ilk gösterimi yapıldı. İzleyicilerden tam not alan film, eğlenceli sahneleri ve duygusal anlarıyla geceye damga vurdu. Gösterimin ardından oyuncular, konuklardan dakikalarca alkış aldı.

Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Şımarık” filminde; Erkan Kolçak Köstendil, Ahmet Mümtaz Taylan, Ecem Özkaya, Melisa Döngel, Güven Kıraç, Evliya Aykan, Cemal Hünal, Efekan Can, Değer Soysal, Eda Şölenci ve Sadi Celil Cengiz gibi isimler de yer alıyor.

Melis Sezen’in Şıklığı Gecenin Konusu Oldu

“Sadakatsiz” dizisindeki Derin karakteriyle tanınan ve şu sıralar Aras Bulut İynemli ile birlikte “Deha” dizisinde başrol oynayan Melis Sezen, galada güzelliğiyle göz doldurdu. Yeşil saten bir elbise tercih eden Sezen, kırmızı ruju ve doğal açık saç modeliyle büyük beğeni topladı.

Filmin başrol oyuncularından Kerem Bürsin, yaptığı konuşmada film ekibine teşekkür ederek, “Bu filmi izleyicilerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Umarım herkes bizim kadar keyif alır” dedi.

“Şımarık” filmi, kahkaha ve duygusal anların harmanlandığı hikayesiyle, sinema severlerin beğenisine sunulmak için vizyona girmeye hazır