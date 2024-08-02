Melis Sezen'in alışveriş tarzı

Son dönemde başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Melis Sezen, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde Zorlu AVM’ye gelen Sezen, popüler bir markanın yeni sezon ürünlerini inceledi ve alışveriş yaptı.

Alışveriş sırasında yanına gelen sevenleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı çektiren başarılı oyuncu, “Yeni filmimiz ‘Son of A Rich’in çekimleri devam ediyor. Kerem Bursin ile güzel bir iş çıkarıyoruz. Onun dışında dinleniyorum, alışveriş yapmaya geldim” açıklamasında bulundu.

Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Melis Sezen, beyazlar içerisindeki şık AVM tarzıyla dikkat çekti. Neşeli ve güler yüzlü tavrılarıyla beğeni toplayan güzel oyuncunun makyajsız doğal güzelliği de gözlerden kaçmadı.