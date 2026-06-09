Melis Sezen'den Yatak İçinde Olay Yaratan Pozlar!

Ekranların en enerjik, cesur tarzıyla ve danslarıyla sık sık magazin manşetlerini süsleyen ismi Melis Sezen sosyal medyayı bir kez daha hareketlendirdi. Son projesinin ekran ömrünün kısa sürmesinin ardından moral depolayan güzel oyuncu, iddialı ve estetik kareleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Delikanlı dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Melis Sezen "Gecenin büyüsü" notunu düştüğü iddialı pozlarıyla beğeni topladı.

Delikanlı Dizisi Erken Veda Etmişti

Kariyerinde basamakları hızla tırmanan ünlü oyuncu son olarak televizyon ekranlarında dev bir kadroyla izleyici karşısına çıkmıştı. Sadakatsiz dizisiyle ünlenen oyuncu Melis Sezen Delikanlı dizisiyle ekrandaydı. Mert Ramazan Demir ve Salih Bademci'yle başrolü paylaşan Melis Sezen'in bu projesi maalesef uzun soluklu olmadı. Delikanlı dizisi erken final yaparak ekran macerasını noktaladı. Beklenen reyting başarısına ulaşılamaması nedeniyle yayından kaldırılan dizinin ardından Sezen vaktini dinlenmeye ve takipçileriyle etkileşimde kalmaya ayırdı.

Yatak İçinden Olay Yaratan Kareler

Sosyal medyadaki 2 milyonu aşkın takipçisiyle her anını paylaşan ve sıra dışı tarzıyla her zaman fark yaratan güzel oyuncu bu kez ev halini paylaştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ve her adımı adeta olay olan ünlü isim yatağın içine oturup verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Sezen peş peşe yayınladığı karelere Gecenin büyüsü notunu düştü. Doğal makyajı dağınık saçları ve yatak içindeki eforsuz şıklığıyla göz kamaştıran ünlü oyuncunun bu iddialı albümü kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.