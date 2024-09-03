Melis Sezen, Venedik Film Festivali'nde büyüledi: "Duru güzellik"

Başarılı oyuncu Melis Sezen, Venedik Film Festivali'nde verdiği etkileyici pozlarla adından söz ettirdi. Beyaz bir elbiseyle objektif karşısına geçen Sezen, zarafetiyle büyük beğeni topladı. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, kısa sürede büyük ilgi gördü ve kullanıcılar tarafından "duru güzellik" yorumlarıyla övgü yağmuruna tutuldu.

Melis Sezen'in bu göz alıcı görüntüleri, hayranları ve moda otoriteleri tarafından da büyük takdir toplarken, festivalin en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.