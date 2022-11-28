Melis Sezen ve Cansu Dere'den Miami pozları

‘Sadakatsiz’de ‘Derin’ karakteriyle şöhrete kavuşan Melis Sezen, dizinin Asya'sına hayat veren Cansu Dere ile tatile çıktı. İkili Miami'ye bir araya geldi. Gündüzleri sıcak havanın ve denizin tadını çıkaran Sezen ve Dere, gecce de çılgın partilere katıldı.

İKİ GÜZEL MİAMİ'DE

İki güzel sahilde verdikleri pozları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmail etmedi. İki güzel oyuncunun fotoğraflarına beğeni yağdı.

YORUM YAĞDI

Ünlü oyunculara, "İkisini aynı anda seviyorum”, "Derin ve Asya yurt dışında Onur ve Aras ile tatilde”, “İki sezon boyunca bizi ekranlara kilitleyen iki kadın", "Volkan'ı şutlayıp tatile gitmişler" yorumları geldi.