Melis Sezen şortla ödül törenine gitti, sosyal medya onu konuştu

BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri'nin altıncısı, 25. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlendi ve önceki akşam Bahçeşehir Üniversitesi'nde ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya, Teoman, Derya Uluğ, Norm Ender, Melis Sezen, Serdar Ortaç, Dj Mert Aydın, Emir Can İğrek, Defne Samyeli, Dila Kalafaoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı bu özel gecede, akademi ve müzik sektörü bir araya geldi.

Ödül gecesinde, güzel oyuncu Melis Sezen'in aldığı ödül ve tarzı konuşulan konular arasında yer aldı. Sezen, siyah ceketi ile kombinlediği kapri pantolon ve büstiyeriyle geceye katıldı.

En İyi Oyuncu ödülünü kazanan Sezen, Dubai'de yaptığı dansın yoğun ilgi görmesine ilişkin, ''Dans etmeyi çok seviyorum. İlk defa çöle gittim ve o sonsuzluk hissini gerçekten yaşadık. O an içimden gelen dansı sergiledim, özgür hissettim. Yorumlar arasında niyetin önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer yorum samimi ise, benim için anlam taşır'' şeklinde konuştu.