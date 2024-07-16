Melis Sezen mavi bikinisiyle pozlar verdi

Melis Sezen'in yeni bikinili paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Melis Sezen mavi bikinisiyle pozlar verdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-07-2024 09:31

Ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni bikinili fotoğraflarıyla yine dikkatleri üzerine çekti. 27 yaşındaki güzel oyuncu, 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından mavi bikinisiyle verdiği pozlarını "Bebek mavisi, bebek şapkası" notuyla paylaştı.

Melis Sezen'in bu paylaşımları, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Fotoğraflar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncunun zarif ve şık tarzı, hayranları tarafından övgüyle karşılandı.

Melis Sezen, sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yaparak takipçileriyle etkileşimde bulunmaya devam ediyor. Hem oyunculuk kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan Sezen, güzelliği ve tarzıyla da dikkat çekiyor.

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