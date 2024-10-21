Melis Sezen İtalya'nın popüler programı Verissimo’ya konuk oldu

Melis Sezen İtalya’nın ulusal kanalı Canale5’ta yayınlanan, İtalya’nın en çok izlenen show programı Verissimo’ya konuk oldu.

Melis Sezen İtalya'nın popüler programı Verissimo’ya konuk oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-10-2024 09:58

Başarılı oyuncu Melis Sezen, uluslararası arenada adından söz ettirmeye devam ediyor. İtalya’nın ulusal kanalı Canale5’te yayınlanan ve ülkenin en çok izlenen şov programı olan Verissimo'ya konuk olarak büyük bir başarıya imza attı.

Sezen, programda kariyeri, Türkiye’deki dizi projeleri ve gelecekteki planları hakkında samimi açıklamalarda bulundu. İtalyan izleyicilerden büyük ilgi gören oyuncu, zarafeti ve doğal tavırlarıyla programa damga vurdu.

Oyuncunun bu uluslararası başarısı, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

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