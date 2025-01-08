Melis Sezen: "En büyük destekçim ailem"

Son dönemin en başarılı oyuncularından Melis Sezen, Harper’s Bazaar dergisinin yeni sayısında kapak yıldızı olarak yer aldı. Dergiye verdiği röportajda içten açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, başarısının arkasındaki en önemli desteği paylaştı.

“Ailem, hayatım boyunca en büyük destekçim oldu,” diyen Sezen, "En büyük destekçim ailem. Ne olursa olsun beni desteklediler ve en büyük güç kaynağım oldular." ifadelerini kullandı.



Dergi çekimlerinde zarif tarzıyla göz kamaştıran Melis Sezen, hem oyunculuk kariyerinde hem de özel hayatında ailesinin önemini vurgulamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.