Melis Sezen bayram tatilinde! Paylaşımları olay oldu

Bayram tatilini fırsat bilen başarılı oyuncu Melis Sezen, tatile çıktı. Yeni filmi öncesinde enerji depolamak için dinlenmeye karar veren güzel oyuncu, tatil anılarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Melis Sezen'in tatil paylaşımları, kısa sürede büyük ilgi gördü ve beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçileri, Sezen'in paylaşımlarına övgü dolu yorumlar yaparak oyuncunun tatil keyfine ortak oldular. Yeni projeleri öncesinde moral depolayan Melis Sezen, tatilde çekilen fotoğraflarıyla güzelliği ve neşesiyle dikkat çekti.