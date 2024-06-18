Melis Sezen bayram tatilinde! Paylaşımları olay oldu

Bayramı fırsat bilen Melis Sezen tatile çıktı. Yeni filmi öncesi enerji depolayan güzel oyuncu tatilden paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi. Melis Sezen'in paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

Melis Sezen bayram tatilinde! Paylaşımları olay oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-06-2024 15:43

Bayram tatilini fırsat bilen başarılı oyuncu Melis Sezen, tatile çıktı. Yeni filmi öncesinde enerji depolamak için dinlenmeye karar veren güzel oyuncu, tatil anılarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Melis Sezen'in tatil paylaşımları, kısa sürede büyük ilgi gördü ve beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçileri, Sezen'in paylaşımlarına övgü dolu yorumlar yaparak oyuncunun tatil keyfine ortak oldular. Yeni projeleri öncesinde moral depolayan Melis Sezen, tatilde çekilen fotoğraflarıyla güzelliği ve neşesiyle dikkat çekti.

 

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