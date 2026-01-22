Melis Sezen Bali’de Coştu: Okyanusa Karşı Dans Şovu!

Son olarak 'Deha' dizisinde Aras Bulut İynemli ile başrolü paylaşan ve performansıyla alkış toplayan Melis Sezen, dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Bir süredir yurt dışında enerji depolayan ünlü oyuncu, rotasını bu kez egzotik ada Bali’ye çevirdi.

Okyanus Manzaralı Performans

Sosyal medyada kendine has dans stiliyle sık sık gündem olan Melis Sezen, Bali’nin büyüleyici atmosferine de kayıtsız kalmadı. Güzel oyuncu, okyanusun eşsiz maviliğine karşı sergilediği dans figürlerini takipçileriyle paylaştı.

Enerjisi Tam Not Aldı: Sezen’in özgürce dans ettiği anlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

Tatil Rotası: Bali’nin doğal güzellikleri içinde huzur bulan oyuncu, o anları "Ruhumu besliyorum" mesajıyla hikaye bölümüne ekledi.

"Deha" Sonrası Tatil Maratonu

Ekranların sevilen ismi Melis Sezen, yoğun geçen set temposunun ardından adeta bir tatil maratonuna girdi. 'Deha' dizisindeki başarısının ardından gelen teklifleri değerlendirmeden önce dinlenmeyi tercih eden oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını hem özletiyor hem de eğlendiriyor.

Dans Tutkusu Bitmiyor

Daha önce katıldığı programlarda ve kendi paylaşımlarında dans etmeye olan tutkusunu sık sık dile getiren Sezen, bu hobisini profesyonel bir sahne yerine Bali’nin kumsallarına taşıdı. Takipçileri, oyuncunun bu doğal ve neşeli hallerini; "Melis yine bildiğimiz gibi", "Enerjisi bize de geçti" ve "Dans kraliçesi" yorumlarıyla karşıladı.