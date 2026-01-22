Melis Sezen Bali’de Coştu: Okyanusa Karşı Dans Şovu!

Melis Sezen Bali'den paylaştı! Deha dizisinin finalinden sonra tatile çıkan Melis Sezen, okyanusa karşı dans ettiği anlarla sosyal medyayı salladı. İşte ünlü oyuncunun Bali tatilinden çok konuşulan o videosu...

Melis Sezen Bali’de Coştu: Okyanusa Karşı Dans Şovu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-01-2026 12:16

Son olarak 'Deha' dizisinde Aras Bulut İynemli ile başrolü paylaşan ve performansıyla alkış toplayan Melis Sezen, dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Bir süredir yurt dışında enerji depolayan ünlü oyuncu, rotasını bu kez egzotik ada Bali’ye çevirdi.

Okyanus Manzaralı Performans

Sosyal medyada kendine has dans stiliyle sık sık gündem olan Melis Sezen, Bali’nin büyüleyici atmosferine de kayıtsız kalmadı. Güzel oyuncu, okyanusun eşsiz maviliğine karşı sergilediği dans figürlerini takipçileriyle paylaştı.

  • Enerjisi Tam Not Aldı: Sezen’in özgürce dans ettiği anlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

  • Tatil Rotası: Bali’nin doğal güzellikleri içinde huzur bulan oyuncu, o anları "Ruhumu besliyorum" mesajıyla hikaye bölümüne ekledi.

"Deha" Sonrası Tatil Maratonu

Ekranların sevilen ismi Melis Sezen, yoğun geçen set temposunun ardından adeta bir tatil maratonuna girdi. 'Deha' dizisindeki başarısının ardından gelen teklifleri değerlendirmeden önce dinlenmeyi tercih eden oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını hem özletiyor hem de eğlendiriyor.

Dans Tutkusu Bitmiyor

Daha önce katıldığı programlarda ve kendi paylaşımlarında dans etmeye olan tutkusunu sık sık dile getiren Sezen, bu hobisini profesyonel bir sahne yerine Bali’nin kumsallarına taşıdı. Takipçileri, oyuncunun bu doğal ve neşeli hallerini; "Melis yine bildiğimiz gibi", "Enerjisi bize de geçti" ve "Dans kraliçesi" yorumlarıyla karşıladı.

Benzer Haberler
Elif Buse Doğan’ın Kar Tatili Kazayla Bitti: Elif Buse Doğan’ın Kar Tatili Kazayla Bitti: "Her Yerim Mosmor!"
Gupse Özay’dan Kötü Haber: Gupse Özay’dan Kötü Haber: "Zayıflığımın Sebebi Ciddi Bir Hastalık!"
"Psikolojim Bozuldu" Diyen Bilal Hancı’ya Eski Eşinden Şok Yanıt: "Eskort Getirip Ev Tuttuğunda Neredeydin?"
Son Dakika: Esat Yontunç Havalimanında Gözaltına Alındı! Son Dakika: Esat Yontunç Havalimanında Gözaltına Alındı!
Çağatay Ulusoy’un Çağatay Ulusoy’un "Deniz Kokulu" Karavanı: Teknesini Karaya Taşıdı!
Yıldız Tilbe’den Gazze’ye Dev Destek: 300 Bin Dolarlık Çadırkent Bağışı! Yıldız Tilbe’den Gazze’ye Dev Destek: 300 Bin Dolarlık Çadırkent Bağışı!
ÇOK OKUNANLAR
Burak Dakak 1930’ların İstanbul’unda:
  • 22-01-2026 13:30

Burak Dakak 1930’ların İstanbul’unda: "Canvermezler" Geliyor!

Veliaht'ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı
  • 20-01-2026 15:31

Veliaht'ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Özçivit Ailesi’nde
  • 20-01-2026 09:54

Özçivit Ailesi’nde "Pupi" Heyecanı: Kerem 3 Yaşında!

Demet Özdemir’den
  • 17-01-2026 10:19

Demet Özdemir’den "Nisan" Şıklığı: Siyahlar İçinde Ödül Gecesi!

Operasyon Sonrası Başka Bir Şeyma! Tövbe Eden Subaşı Okuduğu Kitapla Şaşırttı.
  • 19-01-2026 18:47

Operasyon Sonrası Başka Bir Şeyma! Tövbe Eden Subaşı Okuduğu Kitapla Şaşırttı.