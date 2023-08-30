Melis Sezen atalarını öğrenmek için DNA sonucunu bekliyor!

Kenan Doğulu, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla bir araya gelerek sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir konser verdi. Ünlü sanatçı, bu özel geceye katılan birçok sanatçı dostunu ağırladı. Konseri izlemeye gelen ünlülerden biri de Melis Sezen oldu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.





"MUHTEŞEM BİR TATİL GEÇİRDİM"

Oyuncu, "Tatilim mükemmel geçti. Bu yıl tatilde ilk kez güneşin tadını çıkarabildim. Bunun yanı sıra, yeni projelerle ilgili görüşmelerim sürüyor. Umarım yakında güzel bir işle ekranlarda olabilirim" şeklinde açıklama yaptı.

SEVGİLİSİNDEN İLGİNÇ BİR HEDİYE



İş insanı Atilla Bingöl ile aşk yaşayan Melis Sezen, geçmiş doğum gününde ilginç bir hediyeyle karşılaşmıştı. Sevgilisi Bingöl, ünlü oyuncuya ABD'de oldukça ünlü olan ve kişinin atalarını tespit etmeye yarayan tükürük örneği ile çalışan DNA kitini doğum gününde hediye olarak vermişti.

SONUÇ BEKLENİYOR

Muhabirlerin "Sonuçlar geldi mi?" sorusuna Sezen, gülümseyerek "Hayır" yanıtını verdi.