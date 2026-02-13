Melis Sezen: "Aşk Her Zaman Güzeldir"

Ünlü oyuncu Melis Sezen, reklam yüzü olduğu markanın etkinliğinde özel hayatından koku hafızasına, kariyer planlarından 14 Şubat stratejisine kadar samimi açıklamalarda bulundu. Astrolojik bir uyarıyla Sevgililer Günü planını güncelleyen Sezen, enerjisiyle yine dikkatleri üzerine çekti.

"14 Şubat Astrolojik Olarak İyi Değil"

Yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü sorulduğunda ilginç bir duyumunu paylaşan Melis Sezen, kutlama için farklı bir tarih önerdi:

"Kendimle olacağım. 14 Şubat'ın astrolojik olarak çok iyi olmadığını, kutlamaların 16’sı gibi yapılmasının daha iyi olacağını duydum. Benim için aşk her zaman güzeldir."

Gönül kapılarının kapalı olup olmadığı sorusuna ise net bir dille, "Asla değil. Bu bir gönül işi" yanıtını verdi.

"Koku Hafızaya Kazındıysa Unutulmaz"

Çocukluğunun bahçede ve toprakta geçtiğini belirten oyuncu, koku tercihlerini ve ilk tanışmadaki etkisini şu sözlerle anlattı:

Doğa Tutkusu: "Çocukluğum bahçede, toprakta geçti. Bu yüzden toprak kokusunu ve doğayı çok seviyorum. Tropikal ormanlardan ziyade bizim coğrafyamızın orman serinliği, sedir ve çam kokusu hoşuma gidiyor. Ancak bunu sıcak bir notayla da birleştirmek istiyorum. Pancarı da çok severim onun o topraksı kokusunu çok seviyorum."

İlk İzlenim: "Kesinlikle etkileyicidir, insan o çekimi hisseder. Bir koku hafızaya kazındıysa bir daha unutulmaz. Bazı kokular bazılarına çekici gelirken bazılarına gelmeyebilir ama eğer bir kokudan etkilendiysem onu başka bir yerde duyduğumda hemen hatırlarım."

Bali Tatili ve Müzikal Hayali

Kısa süre önce yaptığı Bali seyahatini bir "dönüşüm süreci" olarak nitelendiren Sezen, sahne sanatlarına olan ilgisini de gizlemedi:

Bali Deneyimi: "Güzel ve değişik bir tatildi; bir nevi dönüşüm süreci gibiydi. Bali’de olmak bana iyi geldi."

Sahne Tutkusu: "Sahnede olmayı, dans etmeyi çok seviyorum. Müzikal bir film ya da sahne projesi olursa içinde yer almaktan büyük mutluluk duyarım."

"Rekabetin Matematiği Yok"

Dizi sektöründeki reyting yarışına ve rekabete bakış açısını paylaşan başarılı oyuncu, işine odaklandığını belirtti: