Melis Sezen, Amsterdam’da ilgi odağı oldu!

Başarılı oyuncu Melis Sezen, Amsterdam’da düzenlenen prestijli Septimius Ödülleri gecesine katılarak uluslararası alanda büyük ilgi topladı. Şıklığıyla dikkat çeken Sezen, gecede yabancı basının ilgi odağı oldu. Yabancı medya temsilcilerine İngilizce röportajlar veren oyuncu, profesyonelliği ve zarafetiyle beğeni topladı.

Melis Sezen’in uluslararası arenada kazandığı bu ilgi, kariyerinde önemli bir adım olarak değerlendirildi. Oyuncu, gecede yaptığı röportajlarda hem Türkiye'deki projeleri hem de uluslararası çalışmalarına dair ipuçları verdi.