Melis İşiten’den Ezber Bozan Aşk Tanımı: "Ben Şıpsevdiyim!"

Ünlü oyuncu Melis İşiten, aşk ve sadakat kavramlarına getirdiği alışılmışın dışındaki yorumuyla sosyal medyanın gündemine oturdu. 2019 yılında Uraz Kaygılaroğlu ile olan 5 yıllık evliliğini noktalayan ve ayrılık sonrası sergiledikleri örnek dostlukla tanınan İşiten, flört anlayışını "şıpsevdilik" olarak tanımlayınca tartışmaların fitilini ateşledi.

"Dün Sevdiğimi, Bugün Başkası İçin Bırakabilirim"

Kendi duygusal dünyasındaki hızı "bir erdem" olarak savunan Melis İşiten, ilişkilerindeki dürüstlük anlayışını şu çarpıcı sözlerle ifade etti:

"Dün 'seni seviyorum' demiş olabilirim ama bugün kafede başka birine aşık olabilirim. Birine heyecanlandığımı ve 'biz bittik'i fark edip dile getirmek çok büyük bir erdemdir."

"Yalan Söylersek Kötü Biri Oluruz"

İnsanın her an yeni birine ilgi duyabileceğini ve bunun doğal bir süreç olduğunu belirten ünlü isim, ilişkilerinin başında bu durumu partnerlerine açıkça söylediğini itiraf etti. "Bu bizi kötü biri yapmaz," diyen İşiten, asıl kötülüğün hisler değişmesine rağmen yalan söyleyerek ilişkiyi sürdürmek olduğunu savundu.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

İşiten’in bu samimi ama bir o kadar da tartışmalı açıklamaları kısa sürede paylaşılarak binlerce yorum aldı. Bazı kullanıcılar "Dürüstlük en büyük erdemdir" diyerek oyuncuya hak verirken, bir kesim ise bu durumu "bağlanma sorunu" ve "ilişki disiplinsizliği" olarak nitelendirerek eleştirdi.