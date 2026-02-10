Melis İşiten’den "Çoklu Flört" İtirafı: "Aynı Anda 10 Kişiyle Flört Ediyorum"

Melis İşiten ve Oğuzhan Uğur arasında geçen "çoklu flört" diyaloğu nedir? Melis İşiten'in 10 kişiyle flört ettiğini söylediği o anlar ve sosyal medya tepkileri haberimizde...

Melis İşiten’den
Yayın Tarihi : 10-02-2026 19:16

Oyuncu ve sunucu Melis İşiten, kendi programı *'Zaten Şov'*da konuk ettiği Oğuzhan Uğur ile girdiği diyalog sonrası sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Eski eşi Uraz Kaygılaroğlu ile olan dostluğuyla sık sık takdir toplayan İşiten, bu kez özel hayatına dair yaptığı samimi ve bir o kadar da tartışmalı açıklamayla gündemde.

Oğuzhan Uğur "Mesajları Gördüm" Dedi, Melis Kabul Etti

Programda konu "çoklu flört" meselesine gelince Oğuzhan Uğur'un ortaya attığı iddia stüdyoda soğuk rüzgarlar estirdi. Uğur'un, İşiten'in telefonunda birden fazla erkekten gelen mesajları gördüğünü ima etmesi üzerine ünlü oyuncu önce inkar etse de ardından çarpıcı bir itirafta bulundu:

"Aynı anda 10 kişiyle flört ediyorum. Bekar insanlar istediği kadar flört edebilir."

"Konuyu Kapatmak İstiyorum"

Melis İşiten, yaptığı bu cesur açıklamanın ardından durumdan rahatsızlık duyarak, "Bu konuyu kapatmak istiyorum" dese de Oğuzhan Uğur’un esprili ve ısrarcı tavırlarıyla konu uzamaya devam etti. İşiten'in bekar bir kadın olarak flört özgürlüğünü savunması, izleyicileri ikiye böldü.

Sosyal Medyada Eleştiri Yağmuru

İşiten’in "10 kişiyle aynı anda flört" açıklaması, kısa sürede X (Twitter) ve Instagram’da viral oldu. Takipçilerin bir kısmı Melis İşiten’in dürüstlüğünü ve "bekar bir kadının özgürlüğü" vurgusunu desteklerken, büyük bir kesim ise bu durumu "etik dışı" bularak eleştirdi.

 

