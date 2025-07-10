Melis Fis’ten “Nazar”la Cesur Bir Duruş

Müziğiyle genç kuşağın dikkatini çeken ve her projesiyle dijital dünyada dalga etkisi yaratan Melis Fis, yeni şarkısı “Nazar” ile sahneleri ve sosyal medyayı adeta etkisi altına aldı. Geleneksel Türk ezgilerini modern ritimlerle buluşturan şarkı, kültürel bir sembolü güçlü bir ifade biçimine dönüştürüyor.

Melis Fis’ten “Nazar”la Cesur Bir Duruş
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 10-07-2025 14:41

“Beni en çok içine çeken duygu, kendimi koruma isteğiydi”
Haber Caddesi’nden Alper Ergez’e dobra dobra konuşan Melis Fis, “Nazar”ın çıkış noktasını anlatırken yaşadığı sağlık sorunlarının ardından gelen içsel dönüşümünü vurguluyor. “Bu şarkı bir meydan okuma aslında. Korkarak değil, güçlenerek ilerlemek istedim” diyor.

“Sade ama etkili: Herkes konserlerde ezberledi”
Söz ve müziği Melis Fis’e ait olan “Nazar”, halktan kopmadan gençlerin dinleme alışkanlıklarına hitap eden güçlü bir sentez sunuyor. Hem mistik hem de eğlenceli havasıyla dikkat çeken parça, sahnelerde yayınlanmadan ezberlenmeye başlamış bile!

Doğudan Batıya, Kalıpların Ötesinde Bir Ses
Melis Fis, “Nazar” ile müzikal anlamda yeni bir evreye geçtiğini söylüyor:

“Artık doğudan da batıdan da beslenip kendi sesimi yaratabileceğimi biliyorum. ‘Nazar’, ‘Ben buyum’ diyebildiğim ilk şarkı oldu.”

 

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