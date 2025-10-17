Melis Fis'ten Hayranlarına Özel Şarkı

Çocukluk yıllarından beri birilerine hayran olmanın büyüsünü yaşayan Melis Fis, bu kez kendi hayranlarına olan sevgisini ‘’Hayranım’’ ile müziğe dönüştürüyor.

Melis Fis, “Küçüklüğümden beri odamdaki duvarlarda hayranı olduğum insanların posterleri vardı. Bir gün o duvarlardaki isimlerden biri olmayı hayal ederdim. Bugün, Türkiye’nin dört bir yanında kalbimde yeri olan binlerce insanın desteğini hissediyorum. ‘Hayranım’ aslında onlara yazdığım bir şarkı. Bu şarkıyı gerçekten kalbimden yazdım. Umarım dinleyen herkes kendinden bir parça bulur ve benim kadar sever.’’ sözleriyle duygularını dile getiriyor.

Yoğun konser temposu ve turne koşuşturması arasında kısa aralıklar buldukça stüdyoya giren sanatçı, şarkının kayıtlarını büyük bir heyecanla tamamladı.

Söz ve müziği Melis Fis’e ait olan “Hayranım”, modern pop altyapısı ve zengin prodüksiyonuyla dinleyicide enerjik bir atmosfer yaratıyor. Şarkının düzenlemesini ise Sezer Dinç üstleniyor.

Müzik listelerinde üst sıralarda yer alan ve radyo ile televizyon kanallarında sıkça çalınan Melis Fis, kapalı gişe konserleri ve etkileyici sosyal medya gücüyle genç kuşağın en çok ilgi gösterdiği isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Melis Fis’in yeni şarkısı ‘Hayranım’, 17 Ekim’den itibaren tüm dijital müzik platformlarında yayında!