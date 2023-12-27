Melike Şahin'in konser fiyatı olay yarattı! Tepki üstüne tepki yağıyor!

2023 yılında birçok konser veren ve yeni şarkılarıyla hayran kitlesini genişleten şarkıcı Melike Şahin'in, lüks bir otelde düzenlenecek yılbaşı konserinin bilet fiyatı, sosyal medyada geniş bir tartışma yarattı.

2023'ün son aylarında birçok insan yeni yıl etkinliklerine yoğun ilgi gösterirken, birçok ünlü isim de hayranlarına unutulmaz anlar yaşatmak için sahne alacak.

Bu isimlerden biri de ünlü şarkıcı Melike Şahin. Şahin'in, bir otelde düzenlenecek olan yemekli konserinin bilet fiyatı, sosyal medyada önemli bir tepki çekti.



Melike Şahin, ilk olarak sosyal medya hesabında yılbaşı konseriyle ilgili bir gönderi paylaştı:





Sosyal medyada çok sayıda kişi, bilet fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirterek dünyaca ünlü bir yıldız olmayan Melike Şahin'in durumunu abartılı buldu. Konser biletlerinin en düşük ücretinin 12.500 lira, en yüksek ücretinin ise 20 bin lira olması, birçok kullanıcı tarafından eleştirildi.





İşte söz konusu bilet fiyatları ve gelen yorumlar...





