Melike Şahin'den Karnı Burnunda Tatil Kaçamağı!

Kendine has tarzı dillerden düşmeyen hit şarkıları ve sahnelerin tozunu attıran yüksek enerjisiyle milyonların sevgilisi olan Melike Şahin annelik heyecanını hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda sahneden verdiği müjdeli haberle magazin gündemine damga vuran ünlü sanatçı bu kez hamilelik dönemine dair en doğal ve samimi karelerini yayınladı. Güçlü sesi ve enerjisiyle kendisine hayran bırakan Melike Şahin geçtiğimiz aylarda İstanbul konserinde büyüyen karnını göstererek hamile olduğunu duyurmıştu. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Şahin'den yeni kareler geldi.

Erkek Bebek Geliyor! İsim Merak Konusu Oldu

Anne olmak için geri sayıma geçen ve bu süreçteki mutluluğu her halinden belli olan başarılı şarkıcının bebeğinin cinsiyeti de netleşti. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Melike Şahin'in bir oğlu olacak. Çiftin bebeklerine ne isim verecekleri ise merak konusu oldu. Sosyal medyada hayranları şimdiden ünlü sanatçıya isim önerilerinde bulunmaya başladı.

Konser Maratonuna Kısa Bir Nefes Arası

Hamileliğinin getirdiği tatlı yorgunluğa rağmen sahne temposunu düşürmeyen Melike Şahin yoğun takviminin arasında küçük bir kaçamak yapmayı da ihmal etmedi. Yoğun bir konser maratonu bulunan Melike Şahin kısa süreli bir tatil yaptı. Ünlü isim tatilde çektirdiği karnı burnunda pozlarını da takipçilerinin beğenisine sundu. Doğal güzelliği ve belirginleşen karnıyla göz kamaştıran Şahin'in paylaşımlarına, kısa sürede binlerce tebrik ve beğeni mesajı yağdı.

Hamile Hamile Türkiye Turnesinde: 5 Şehir 5 Dev Konser!

Diva Bebe lakaplı sanatçı hamilelik sürecinde dinlenmek yerine sahnede şarkılarını hayranlarıyla tek bir ağızdan söylemeyi tercih ediyor. Doğum yapacağı güne kadar dinleyicilerinden uzak kalmak istemeyen Şahin bu ay adeta Türkiye turnesine çıkıyor. Doğuma kadar çalışmaya devam edecek olan Melike Şahin haziran ayı içerisinde İstanbul, İzmir, Antalya, Denizli ve Hatay'da 5 konser verecek.