Melike Şahin’den Hadise ile Dikkat Çeken Paylaşım! Tespihli Fotoğraf Gündem Oldu

Melike Şahin’den dikkat çeken tespihli paylaşım! Hadise ile ilgili kıskançlık iddialarına gönderme mi yaptı?

Melike Şahin’den Hadise ile Dikkat Çeken Paylaşım! Tespihli Fotoğraf Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-05-2025 19:08

Magazin dünyasında bir dönem aralarının bozuk olduğu konuşulan Hadise ve Melike Şahin, O Ses Türkiye'de jüri koltuğunu paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medyada kıskançlık iddialarının hedefi olan ikili, yeni paylaşımlarıyla gündeme oturdu. Bu kez sahne, Melike Şahin’indi.

Tespihli Fotoğraf Detayı Dikkat Çekti

O Ses Türkiye'de ilk kez jüri olan Melike Şahin, ilk bölümde sahneye çıkmış ve büyük beğeni toplamıştı. Seyircilerin coşkuyla alkışladığı anlarda Hadise’nin “Yok canım” sözleri kameralara yansımış, sosyal medyada kıskançlık söylentilerini alevlendirmişti. O dönemde Hadise, "O sırada biz" notuyla Melike Şahin'le birlikte bir kare paylaşarak iddiaları yalanlamıştı.

İddialar gündemdeki yerini korurken bu kez hamle Melike Şahin’den geldi. Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımlarda jüri koltuğundaki anılarından kareler sunan şarkıcı, “Zaman aktı gitti birden. İlk jüriliğim ve ilk takımım, yollarınız açık olsun. Hepinize çok selam, devam devam devam” notunu düştü.

Peş peşe gelen fotoğraflarda Hadise ile birlikte çekilmiş karelere de yer veren Şahin, ayrıca elinde tespih olan bir pozuyla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Bu kare kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

İddialara Sanatsal Bir Yanıt mı?

Şahin’in tespihli karesi ve paylaştığı samimi mesajlar, sosyal medyada ‘Hadise ile aralarında sorun yok’ mesajı olarak yorumlandı. İkilinin dostluklarının kamera arkasında da sürdüğü bu paylaşımlarla bir kez daha ortaya çıktı.

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