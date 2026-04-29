Melike Şahin ve Sedat Arpalık Çiftinden Müjdeli Haber Geldi: Bebek Geliyor

Şarkıcı Melike Şahin anne oluyor! İlk çocuğuna hamile olan Melike Şahin, müjdeli haberi İstanbul konserinde sahneden duyurdu.

Melike Şahin ve Sedat Arpalık Çiftinden Müjdeli Haber Geldi: Bebek Geliyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-04-2026 09:40

Türk müziğinin kendine has tarzıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan ismi Melike Şahin, anne olacağını ilk kez hayranlarıyla paylaştı. 2023 yılında Sedat Arpalık ile dünyaevine giren 37 yaşındaki sanatçı, hayatının en özel haberini sahnede, dinleyicilerinin tanıklığında duyurdu.

Müjdeyi İstanbul Konserinde Verdi

İstanbul’da gerçekleştirdiği konserinde sahneye çıkan Melike Şahin, performansının bir bölümünde dinleyicilerine seslenerek hamile olduğunu açıkladı. Günlerdir bu anı beklediğini dile getiren sanatçı, büyüyen karnını göstererek hayranlarını sevince boğdu. Sahneden dinleyicilerine şu sözlerle seslendi:

"Umarım iyi akşamlar geçireceğiz. Bu salı akşamınızı benimle geçirmek istediğiniz için çok mutluyum. Günlerdir heyecanla bu akşamı bekliyorum. Konserlerimiz genelde çok güzel geçiyor, bu akşam da tahminimce öyle olur. Alkışlarınızla ve eşliklerinizle bana yardım edin."

Sosyal Medyada Tebrik Yağmuru

Sahnedeki duygusal anların ardından mutluluğunu dijital dünyaya da taşıyan Şahin, hamilelik pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, sanat camiasından da pek çok ünlü isim Melike Şahin’i yalnız bırakmadı. Seda Sayan, Edis ve Meriç Aral gibi isimler, şarkıcının fotoğraflarının altına tebrik mesajları yağdırdı.

Şu sıralar kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan ve "Güneşin Hanımı" olarak anılan Melike Şahin, hem iş hem de özel hayatındaki bu güzel gelişmelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Benzer Haberler
Gonca Vuslateri’den Rus Dadıya Sert Çıkış: Gonca Vuslateri’den Rus Dadıya Sert Çıkış: "Gitsin O Zaman Ülkesine!"
Melisa Döngel’den Sezonun İlk Tatil Pozları: Tekne Şov Başladı! Melisa Döngel’den Sezonun İlk Tatil Pozları: Tekne Şov Başladı!
Ege Kökenli'den İlk Aile Tatili Pozu: Fethiye'de Ege Kökenli'den İlk Aile Tatili Pozu: Fethiye'de "Yeni Normal"
Aleyna Tilki’nin 3,1 Milyon Takipçisini Heyecanlandıran Paylaşım Aleyna Tilki’nin 3,1 Milyon Takipçisini Heyecanlandıran Paylaşım
Müge Anlı’nın Yalısına Gemi mi Çarptı? Sosyal Medyayı Sallayan İddia! Müge Anlı’nın Yalısına Gemi mi Çarptı? Sosyal Medyayı Sallayan İddia!
Nuray Sayarı’dan Mucize Haber: 55 Yaşında İkiz Bebek Bekliyor! Nuray Sayarı’dan Mucize Haber: 55 Yaşında İkiz Bebek Bekliyor!
