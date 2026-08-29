Melike İpek Yalova Nasıl Keşfedildi?

Oyunculuk dünyasında kimi isim yıllarca seçmelere katılır, kimi de hiç beklemediği bir anda hayatını değiştirecek teklifle karşılaşır. Melike İpek Yalova'nın hikâyesi ikinci gruba giriyor. Üstelik her şey bir ajans toplantısında ya da deneme çekiminde başlamadı. Oyunculuğa açılan kapı Bebek'te yenilen sıradan bir öğle yemeği sırasında aralandı.

Yan Masadaki Ekip Hayatını Değiştirdi

Melike İpek Yalova arkadaşıyla Bebek'teki bir balıkçıya gittiğinde yan masada oldukça dikkat çekici bir ekip oturuyordu. Masada Muhteşem Yüzyıl'ın senaristlerinden Meral Okay, dizide Şehzade Mustafa'yı canlandıran Mehmet Günsür ve yapımın koordinatörü Nermin Eroğlu vardı. Yalova o sırada yalnızca Meral Okay ile Mehmet Günsür'ü tanıyordu. Nermin Eroğlu'nun kim olduğunu bilmiyordu.

Eroğlu bir süre sonra Yalova'nın yanına giderek diziye yeni bir karakterin katılacağını ve görünüşünün bu rol için uygun olabileceğini söyledi. Ne iş yaptığını dahi bilmediği genç kadına kartını bıraktı ve görüşmeye davet etti. Yalova'nın daha sonra anlattığına göre teklif doğrudan rolün teslim edilmesi anlamına gelmiyordu. Önce yapım ekibiyle görüştü, ardından kamera karşısında deneme çekimine girdi. Ekibin onayı çıkınca oyunculuk serüveni başladı.

Akademiden Bir Anda Saray Koridorlarına

O güne kadar oyunculuk üzerine kurulmuş bir kariyer planı bulunmayan Yalova'nın eğitim geçmişi bambaşka bir alandaydı. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirmiş, Roma La Sapienza Üniversitesinde uluslararası politikalar ve kriz yönetimi üzerine yüksek lisans yapmıştı. Balıkçıdaki karşılaşma sayesinde kendisini kısa süre sonra dönemin en çok izlenen yapımlarından birinin setinde buldu.

İlk rolü de öyle kısa bir sahneden ibaret değildi. Yalova, Muhteşem Yüzyıl'da Kastilya Prensesi Isabella Fortuna'ya hayat verdi. Karakter için İspanyolca dersleri alan oyuncu, saraya esir olarak getirilen ve Hürrem Sultan'la karşı karşıya gelen prenses rolüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Ardından Karadayı, İnsanlık Suçu, Bir Zamanlar Çukurova ve Mahkum gibi yapımlar geldi. Bir öğle yemeği sırasında uzatılan kart, yıllara yayılan oyunculuk kariyerinin ilk sayfasına dönüştü.

Melike İpek Yalova o gün başka bir masaya otursaydı ya da balıkçıya birkaç saat sonra gitseydi neler olurdu bilinmez. Bildiğimiz tek şey var: Türk televizyonlarının en ilginç keşfedilme öykülerinden biri tabaklar henüz masadayken başladı.