Kanal D'nin Gençlik Dizisine Dev Transfer! Erdal Küçükkömürcü Daha 17'de

Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17 kadrosuna usta aktör Erdal Küçükkömürcü katıldı. Yeraltı dünyasının gizemli ismi Abi rolüyle 15. bölümde ekranda olacak.

Kanal D'nin Gençlik Dizisine Dev Transfer! Erdal Küçükkömürcü Daha 17'de
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-08-2026 15:12

Kanal D ekranlarında Pazar akşamları izleyiciyle buluşan yapımcılığını Pastel Film'in üstlendiği gençlik dizisi Daha 17 sürükleyici hikayesiyle ekran yolculuğuna tam gaz devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak ile Murat Aksu'nun oturduğu dizinin kadrosuna Türk tiyatro ve ekranlarının usta aktörlerinden Erdal Küçükkömürcü dahil oldu. Başarılı oyuncunun gelişi dizideki tüm dengeleri altüst edeceğinin ilk işareti sayılır açıkçası.

Yeraltı Dünyasının Gizemli İsmi Abi Geliyor!

Son derece hareketli bir hikaye akışına sahip olan Daha 17 dizisinde Erdal Küçükkömürcü Abi karakterine hayat verecek. Geçmiş bölümlerinde öncelikli olarak bu gizemli karakterin sağ kolu olan Ferdi (Ozan Dağgez) hikayeye sızmış ve seyircide büyük bir merak uyandırmıştı.

Şimdi ise karanlık yapının arkasındaki asıl güç olan Abi karakteriyle Erdal Küçükkömürcü hikayeye bizzat adım atıyor. Yeraltı dünyasının en tehlikeli figürlerinden biri olarak boy gösterecek olan Abi dizinin kilit ismi Hakan (Armağan Oğuz) için kaçınılmaz bir tehdit oluşturacak.

15. Bölümde Dengeler Değişecek!

Gençlik ve dramı harmanlayan Daha 17 dizisinde yarın akşam merakla beklenen 14. bölüm ekrana gelecek. Usta oyuncu Erdal Küçükkömürcü'nün canlandırdığı Abi karakteri ise heyecan dozunu iyice tırmandırac'ak olan 15. bölümden itibaren kadrodaki yerini alacak.

Yeraltı dünyasının karanlık hesaplaşmalarını mahalledeki gençlerin mücadelesiyle çakıştıracak olan bu transfer Pazar akşamlarının reyting yarışında Kanal D'nin elini epey güçlendirecek gibi duruyor. Bakalım usta oyuncunun canlandıracağı Abi karakteri Hakan ve ekibine nasıl bir kâbus yaşatacak?

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