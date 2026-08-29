Ajda Pekkan Konserlere Nasıl Hazırlanıyor?

Ajda Pekkan'ın sahneye adım attığı anda bütün salonu etkisi altına alan enerjisinin ardından çok büyük bir emek var. Kostüm provaları, orkestra çalışmaları ve sıkı bir kondisyon programı derken sahne arkasında gerçek anlamda bir kamp süreci yaşanıyor.

Bu hazırlığın en dikkat çekici parçasıysa koşu bandı. Şehir dışındaki konserlerinde kaldığı odaya spor aleti getirttiğine ilişkin haberler yıllardır magazin arşivlerinde yer alıyor. 2019'da kendisine sorulan bu konuyu bizzat doğruladı. Sahne öncesinde koşu bandı kullandığını söyleyen Pekkan, formunu korumak için gerektiğinde yeme düzenini değiştirdiğini ve koşması gerekiyorsa koştuğunu anlattı.

Otel Odası Bir Anda Spor Salonuna Dönüşüyor

Ajda Pekkan ile üç yıl çalışan eski vokalisti Su Soley de bu disipline yakından tanık olan isimlerden. Soley'in anlatımına göre süperstar, sahnede terlememek ve kondisyonunu korumak amacıyla konser günü mutlaka kardiyo yapıyordu. Gittikleri otellerde odasına koşu bandı getirilmesi de işte bu rutinin parçasıymış.

Benzer talepler geçmişte farklı konserlerde de kayıtlara geçti. 2010'da Kıbrıs'taki yılbaşı programı öncesinde odasına koşu bandıyla kondisyon bisikleti istediği yazılmıştı. 2012'deki bir başka Kıbrıs konserinde de aynı iki spor aletinin konaklayacağı bölüme yerleştirilmesini talep ettiği aktarıldı. Kısacası valize kostümler, ayakkabılar ve aksesuarlar girerken koşu bandı da konser hazırlığının görünmez ekip üyelerinden biri hâline geliyor.

"Konsere Sporcu Gibi Hazırlanıyorum"

Süperstar'ın sahne disiplinini en iyi anlatan benzetme yine kendisine ait. Bir röportajında konserden yaklaşık 10 gün önce "Ajda Pekkan olmalıyım." düşüncesiyle sporcu gibi hazırlanmaya başladığını söylemişti. Seyircinin beklentisini karşılamak için büyük bir efor harcadığını, sahneye çıktığındaysa bambaşka bir ruh hâline geçtiğini anlatmıştı.

12 Haziran 2024'te verdiği ilk stadyum konserinin hazırlıkları da bu titizliği gözler önüne serdi. Bireysel çalışmalarına erkenden başlayan Pekkan, en az beş ya da altı gün sürecek orkestra provaları planlandığını açıkladı. İki kilo aldığında bile rahatsız olduğunu söylemesi, kostümden koreografiye kadar her ayrıntıyı neden bu kadar sıkı takip ettiğini de gösteriyordu.

Sahnede saatlerce şarkı söyleyen, dans eden ve seyircisiyle bağını hiç düşürmeyen Ajda Pekkan'ın formülü böylece ortaya çıkıyor: Günler öncesinden başlayan ciddi bir hazırlık. Süperstar ünvanının arkasında yetenek kadar koşu bandında dökülen ter de var.