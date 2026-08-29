Engin Akyürek'in En Büyük Tutkusu! Yorgunluğunu ve Stresini Böyle Atıyor

Kamera önünde uzun saatler, kalabalık setler, ezberler ve peş peşe çekilen sahneler… Engin Akyürek'in iş temposu zaman zaman oldukça yorucu hâle gelebiliyor. Ünlü oyuncunun bütün bu koşuşturmacadan uzaklaşmak için seçtiği yerse denizin altı.

Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Akyürek'in yıllardır devam eden en büyük tutkularından biri tüplü dalış. Suyun altına indiğinde gündelik hayatın telaşını geride bıraktığını ve kendisini çok daha iyi hissettiğini söylüyor.

Tatil Programını Dalışa Göre Yapıyor

2014 yılında verdiği bir röportajda dalış merakının yeni başlamadığını anlatmıştı. O dönem üç-dört yıldır bu sporla ilgilendiğini söyleyen oyuncu, suyun altında bulunmanın kendisine iyi geldiğini dile getirmişti. Hatta yaz tatillerini dalış yapabileceği yerlere göre planladığını belirterek "Suyun altında muhteşem bir dünya var." demişti.

Bu sözlerin aradan geçen yıllarda değişmediği de ortaya çıktı. 2022'de yayımlanan bir başka röportajında yoğun ve kalabalık çalışma ortamından çıktıktan sonra tek başına vakit geçirmekten hoşlandığını anlattı. Dalışın hayatında sevdiği uğraşlardan biri olduğunu ve fırsat buldukça suyun altına inmeye çalıştığını söyledi.

Su Altı Kareleri Büyük İlgi Gördü

Ünlü oyuncu dalış tutkusunu zaman zaman sosyal medya hesabına da taşıdı. 2021 yılında tam dalış ekipmanıyla çekilen su altı fotoğraflarını paylaşan Akyürek, karelere İngilizce "deep blue" (derin mavi) notunu düştü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

O dönem Sefirin Kızı dizisinin ardından Yolun Açık Olsun filminin çekimlerini tamamlamıştı. Yeni projesine başlamadan önce denize açılması, onun yoğun çalışma dönemleri arasındaki molayı nasıl değerlendirdiğini de gösterdi.

Engin Akyürek için tatil bir şezlonga uzanıp saatlerce güneşlenmekten ibaret görünmüyor. Maskesini takıp tüpünü kuşandığında telefonlar, senaryolar ve set kalabalığı kıyıda kalıyor. Geriye sessizlik, derin mavi ve keşfedilmeyi bekleyen bambaşka bir dünya kalıyor.