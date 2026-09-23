Melek Mosso'dan İspanyol Sevgilisiyle Yeni Pozlar!

Eşi Serkan Sağdıç'tan boşanan Melek Mosso gönlünü İspanyol Jose Miguel Gonzalez Iglesias'a kaptırdı. Ünlü şarkıcı sevgilisiyle ilk kareleri paylaştı.

Melek Mosso'dan İspanyol Sevgilisiyle Yeni Pozlar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-09-2026 10:02

Güçlü sesi, dillerden düşmeyen şarkıları ve kendine has tarzıyla Türk müzik dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Melek Mosso özel hayatıyla magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Geçtiğimiz dönemde eşi Serkan Sağdıç ile evliliklerini sonlandırma kararı alarak yollarını ayıran ünlü şarkıcı ayrılığın ardından aradığı mutluluğu İspanya'da buldu. Kalbini İspanyol sevgilisi Jose Miguel Gonzalez Iglesias'a kaptıran başarılı sanatçı yeni ilişkisiyle ilgili romantik kareleri ilk kez sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ayrılık Sonrası Yeni Sayfa: Mutluluğunu Paylaştı

Serkan Sağdıç ile evliliğini noktaladıktan sonra bir süre sessizliğini koruyan Melek Mosso özel hayatındaki bu yeni ve heyecan verici gelişmeyle hayranlarını şaşırttı. Sosyal medya hesabından İspanyol sevgilisi Jose Miguel Gonzalez Iglesias ile çekilen samimi ve neşeli fotoğraflarını ard arda yayınlayan ünlü şarkıcı kısa sürede magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Çiftin birlikte yer aldığı neşeli kareler, kısa süre içinde binlerce beğeni ve tebrik mesajı alırken, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Hayranları zorlu bir dönemin ardından yeniden mutluluğu yakalayan Melek Mosso'ya destek mesajları yağdırdı.

Sosyal Medyada Romantik Paylaşım

Mutluluğu yüzünden okunan ve İspanyol sevgilisiyle olan uyumuyla dikkat çeken Melek Mosso'nun bu sürpriz aşkı magazin gündeminde uzun süre konuşulacağa benziyor. Özel hayatındaki bu yeni sayfa ile sevenlerinin de yüzünü güldüren başarılı sanatçı kariyerindeki başarılı projelerinin yanı sıra aşk hayatındaki bu taze heyecanla da adından sıkça söz ettirecek. Ünlü çiftin paylaştığı romantik kareler, sosyal medyada bayram havası estirdi.

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