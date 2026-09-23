Defne Samyeli'den Kovboy Konseptli Paylaşım: Deri Ceketiyle Nefes Kesti!

Sahne performansları, fit vücudu ve her dönem adından söz ettiren iddialı tarzıyla magazin kulislerinin vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Defne Samyeli sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla yine nefes kesti. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle her daim dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı ve sunucu bu kez kameralar karşısına bambaşka bir konseptle geçti.

Vahşi Batı Esintili Tarzı Tam Not Aldı

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ve paylaştığı her fotoğrafla milyonlarca beğeni toplayan Defne Samyeli gardırobundaki son tercihiyle adeta moda resitali çekti. Klasik ve şık tarzının dışına çıkarak bu kez spor ve asi bir konsept deneyen ünlü isim kot pantolonu, iddialı deri ceketi ve uyumlu şapkasıyla tam anlamıyla modern bir kovboyu andırdı.

Kombinini tamamlayan detaylar ve kusursuz fiziksel özellikleriyle dikkat çeken Samyeli'nin vahşi batı esintili bu yeni imajı takipçilerinden kısa süre içinde binlerce beğeni ve övgü dolu yorum aldı. Sosyal medyanın trend listelerine giren fotoğraflar magazin gündeminde de geniş yankı uyandırdı.

Her Daim Formda ve Tarz Sahibi

Yalnızca seslendirdiği şarkılarla ve sahne şovlarıyla değil moda dünyasındaki cesur seçimleriyle de adından sıkça söz ettiren Defne Samyeli gardırop tercihlerindeki sınır tanımayan duruşunu bir kez daha kanıtladı. Deri ceket ve kot uyumunu en üst seviyeye taşıyan ünlü yıldızın bu dinamik ve enerjik halleri hayranları tarafından "Yıllar geçtikçe gençleşiyor" şeklinde yorumlandı. Sosyal medyanın en çok konuşulan anlarına imza atan Samyeli tarzıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı.