Armağan Çağlayan'dan Metin Arolat'a Vefa Dolu Veda: "Oyun Bitmesin!"

Armağan Çağlayan 2 yıl önce hayatını kaybeden dostu Metin Arolat'ı duygu yüklü bir paylaşımla andı. "Eksik miyim? Evet" diyen Çağlayan'ın sözleri yürek yaktı.

Armağan Çağlayan'dan Metin Arolat'a Vefa Dolu Veda:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-09-2026 10:30

Türk sanat dünyasının ve televizyon sektörünün sevilen isimlerinden yönetmen ve şarkıcı Metin Arolat ani ve acı kaybıyla sevenlerini yasa boğuşunun üzerinden tam 2 yıl geçti. Sanatçının unutulmaz dostu yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan vefat yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı duygu yüklü paylaşımıyla Metin Arolat'ı rahmetle ve büyük bir özlemle andı. Çağlayan'ın kaleminden dökülen sarsıcı ve samimi cümleler kısa süre içinde sosyal medyada binlerce etkileşim alarak magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Eksik miyim? Evet, Alışabildim mi? Hayır

Metin Arolat ile olan dostluğunun ve aralarındaki bağın ne kadar derin olduğunu her fırsatta dile getiren Armağan Çağlayan kaybın üzerinden geçen zamana rağmen bu acıyla baş etmenin ne kadar güç olduğunu takipçileriyle paylaştı. Dostuna duyduğu özlemi ve onsuz geçen günlerin ağırlığını çarpıcı bir dille anlatan Çağlayan paylaşımında şu yüreğe dokunan ifadelere yer verdi:

"Koskoca 2 yıl oldu. Çok çok çok zaman.. Sana sormadan sana akıl danışmadan, 'olmuş mu?' demeden geçen koca bir zaman.. Eksik miyim? Evet. Alışabildim mi? Hayır. Mümkün mü? Hayır."

Hayatın akışı içerisinde dostunun yokluğunu kabullenmenin imkansızlığına vurgu yapan ünlü televizyoncu Metin Arolat'ı hala hayattaymış ve her an kapısını çalabilecekmiş gibi hissettiğini belirtti.

"İyi Geliyor Bana Bu Oyun, Oyun Bitmesin!"

Dostunun anısını yaşatmak ve bu büyük acıyla başa çıkabilmek için adeta zihninde bir sığınak yarattığını ifade eden Armağan Çağlayan sözlerini şu derin ifadelerle sürdürdü:

"Ama ben sen sanki hala o bilmem kaçıncı kattaki evinde köpeklerinle yaşıyormuşsun, sahneye çıkıyormuşsun, şarkılar söyleyip, reklam filmleri çekiyormuşsun gibi yaşıyorum. Telefon ediyorum da sanki telefonun kapalıymış gibi ya da çok işin olduğun için telefonu açamıyormuşsun gibi. Başka türlüsü zor. İyi geliyor bana bu 'oyun'.. Oyun bitmesin! Özledim. Herkes gibi. Daha çok özleyeceğim. Herkes gibi. Bir tarafımız eksik. Herkes gibi.. Sevgiyle, özlemle..."

Metin Arolat'ın aramızdan ayrılışının yıl dönümünde sanat dünyasından pek çok isim ve seveni de sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak usta sanatçıyı andı. Armağan Çağlayan'ın dostluk, vefa ve özlem dolu bu sarsıcı satırları ise okuyan herkesin yüreğine dokundu.

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