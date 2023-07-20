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Melek Mosso sevgilisi Serkan Sağdıç ile birlikte tatil pozlarını paylaştı

Melek Mosso, ekim ayında nikah masasına oturacağı sevgilisi Serkan Sağdıç ile birlikte tatil pozlarını paylaştı...

Melek Mosso sevgilisi Serkan Sağdıç ile birlikte tatil pozlarını paylaştı
Yayın Tarihi : 2023-07-20 10:53

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, ekim ayında nikah masasına oturacağı sevgilisi Serkan Sağdıç ile romantik bir tatil yapıyor. Çift, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları birbirinden güzel fotoğraflarla hayranlarının yüreklerini ısıtıyor. Tatil pozları, takipçileri tarafından büyük beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

 

Uzun süredir birlikte olan ve ilişkilerini nikah masasına taşıma kararı alan Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, yoğun iş temposundan fırsat bulup romantik bir kaçamak yapmayı tercih etti. Tatil rotalarını özenle seçen çift, romantik anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak sevenlerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

 

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