Melek Mosso popo dolgusu yaptırdığını itiraf etmişti! Sebebini eşi açıkladı! Meğer...

Melek Mosso, sahne performansları ve tarzıyla sürekli magazin gündeminde yer alıyor. Son olarak YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan Mosso, kalça estetiği yaptırdığını açıkladı. Programda samimi ve çarpıcı açıklamalarda bulunan şarkıcının eşi ise Mosso'nun kalça estetiği yaptırmasının nedenini anlattı.

Melek Mosso popo dolgusu yaptırdığını itiraf etmişti! Sebebini eşi açıkladı! Meğer...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-06-2024 12:23

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Mosso, iki yıllık birlikteliğin ardından basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile evlenmişti.

Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç, Hülya Avşar’ın YouTube’da yayınlanan “Bir Hülya Avşar Sohbeti" programına katıldılar. Programda samimi ve çarpıcı açıklamalarda bulunan Mosso, son dönemde kendisi hakkında çıkan "popo estetiği" iddialarına da açıklık getirdi. Hülya Avşar’ın sorusuna yanıt veren Mosso, “Evet, yaptırdım. Herkes rahatlasın” diyerek bu konudaki dedikodulara son noktayı koydu. Bu cesur itiraf, programa damgasını vurdu.

Eşi Serkan Sağdıç ise konu ile ilgili, "Sağlık açısından yapması gerekiyordu. Kuyruk sokumunda problem vardı" dedi.

Ayrıca, Hülya Avşar'ın "Daha önce yaptırdığın bir işlemle ilgili kazık yedin mi?" sorusuna Mosso şu yanıtı verdi:

"Bir güzellik merkezi beni bir kazıkladı. Şu günün parasıyla bile büyük bir para söyleyeyim. Böyle birkaç yerden çok ciddi kazık yedim. Gittiğim işlemlerinde hiçbir anlamı yoktu. Önemli bir şey değil."

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