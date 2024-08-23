Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın yatta romantik anları

Şarkıcı Melek Mosso ve oyuncu-model eşi Serkan Sağdıç, geçtiğimiz Ekim ayında nikah masasına oturdukları düğünlerinin ardından Göcek'te tatil yapıyor. Çift, kiraladıkları lüks 'Sirocco' adlı yatla denizin keyfini çıkarırken, yanlarına kardeşi Süleyman Mosso, sevgilisi Michelle Laza ve yakın arkadaşları da eşlik etti.

Tatil boyunca romantik anlar yaşanan çift, Melek Mosso’nun eşi Serkan Sağdıç’a sarıldığı ve saçlarını okşadığı anlar dikkat çekti.

Ayrıca, grup hep birlikte denize girerek eğlenceli vakit geçirdi.

Mosso, kano yaparken köpeklerini de yanlarına almayı unutmadı. Ancak kano yaparken dengesini kaybederek suya düşen Mosso, bu anı da neşeyle karşıladı.

Deniz keyfini doyasıya yaşadıktan sonra eşi Serkan Sağdıç’a su tutmayı da ihmal etmeyen Mosso, tatil boyunca fit haliyle de dikkat çekti.

Çift ve arkadaşları, tatil anılarını çektikleri selfielerle ölümsüzleştirdi.